Tagasi PRO 14.01.25, 06:00 Zuckerberg ja Bezos on kõige täiega Trumpi teenistuses LA suurpõleng, karmid Vene-vastased naftasanktsioonid ja Ameerika oligarhide kursimuutus.

Meta juht Mark Zuckerberg on kurssi muutnud ja võitleb enda sõnul nüüd sõnavabaduse eest. Foto: Reuters/Scanpix

Põhjamaine aeglane samm on jõudnud lõpuks etappi, kus vaagimisele on järgnenud tegevus. Soome lahes kaableid lõhkunud tanker on endiselt põhjanaabrite jõuametite käes ning merele on lähetatud patrullima kümmekond NATO alust. Juba homme toimub Helsingis ka Läänemere julgeolekualane tippkohtumine ning Vene varilaevastik ja energiasektorgi on saanud viimase nädalaga kaela kõvad sanktsioonid.

Teisel pool maakera on aga fookus Ameerika rikastel ja ilusatel, kelle kodud on langenud Los Angelese maakonnas tuleroaks. Pinevas õhkkonnas on katastroof sügavalt politiseeritud, liiati asub nädala pärast lõpuks ametisse Donald Trump. Uus ajastu ei terenda üksnes ameeriklastele, vaid kogu maailmale. Kõigest sellest juba allpool.

LA suurpõlengud jätkuvad. Nädala eest alguse saanud Los Angelese maakonna suurpõlengud on tuhastanud 160 ruutkilomeetri jagu maad, selle sees valglinnastunud asulatesse ehitatud enam kui 12 000 hoonet. Teadaolevalt on hukkunuid paarkümmend, ent kardetavasti tuleb statistikasse lähipäevadel lisa. California kuberneri, riigi ühe mõjukaima Demokraadi Gavin Newsomi väitel võib sellest saada USA ajaloo kõige karmim looduskatastroof.