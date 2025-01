Tagasi 25.01.25, 13:49 Raadiohitid: mehed Atlandil, aasta investor ja USA mull Selle nädala enim kuulatud Äripäeva raadio intervjuudes oli juttu hulljulgetest seiklustest, sai kuulda aasta investori mõtteid ja prognoose kohaliku ja USA aktsiaturu kohta.

Kena Reina logiraamatust: “Paadi ümber kalad parves. Hannes on kõik landid läbi proovinud. Ei muhvigi.” Foto: Uhhuduur

Poolteist kuud sõudepaadiga ookeanil: “Süüa meil on… Aga nalja siin ei ole!”

Diplomaat Hannes Hanso ja ettevõtja Mart Kuusk üritavad esimeste eestlastena ületada sõudepaadil Atlandi ookeani. Mehed on juba poolteist kuud veteväljal. Maad veel ei paista.

Lausvihma ja tuule kiuste õnnestus Hannes Hanso satelliitside kaudu Äripäeva raadio eetrisse püüda.

Investor Toomas Nvidia ostust: Buffett seda kindlasti ei ostaks

“Investor Toomase tund” purjetas hiljutise investor Toomase konverentsi emotsioonide lainel.

Võtsime kokku teemad, mis enim konverentsilt kõrvu jäid. Uurisime milliseid aktsiaoste investor Toomas ja vastne aasta investor Lev Dolgatsjov otse lavalt tegid ja rääkisime nende otsuste tagamaadest.

Lisaks uurisime kuidas mullusel konverentsil aasta investori tiitli saanud Marko Oolo vaatab tagasi oma tiitliaastale ning kuulasime ka katkeid sellest, mida räägiti kuluaarides.

Aasta investor leidis tehnoloogiaaktsiatest vabanenud rahale koha. "Tagasi ma ei rapsi"

Aasta investor Lev Dolgatsjov ostis Nasdaq ETFidest müüdud raha eest paar päeva tagasi Raivo Heinalt kogu tema Eften Real Estate Fundi osaluse. "Likviidsus on hea, sest saab kiiresti reageerida," rääkis aasta investor.

USA indeksite ja aktsiate poole Dolgatsjov enne aprilli uuesti ei vaata. "Enne seda ma ei rapsi. Kui juhtub mingi suur langus või krahh, siis võib-olla ostan," ütles ta.

Kuula intervjuust, millised Balti börsi aktsiad Dolgatsjovile meeldivad, mis tema portfellis viimasel ajal muutunud on ja mis on peale tehisaru uus populaarne tõmbesõna investorite hulgas.

SEB strateeg: USA aktsiaturule saabub peagi korrektsioon

SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil hoiatas, et lähikvartalites peaks olema USA aktsiaturgudel ettevaatlik.

Danil rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et tema näeb praegu USA ettevõtete aktsiate hindadesse sisse arvestatud liiga suuri kasumikasvu ootusi. "Minu kartus on, et mingil hetkel hakatakse neid (hindu) korrigeerima allapoole," ütles asjatundja.

Saatejuhi küsimuse peale, kas Danil ennustab korrektsioon, vastas SEB esindaja ühemõtteliselt. "Jah, selline on ennustus."

Analüütik ennustab koduturul suurepärast dividendikevadet

LHV Balti aktsiaanalüüside meeskonna juht Marek Randma usub, et käesolev aasta toob koduturul head dividendi väljamaksed.

"Üldiselt kogu Tallinna Börsi turg kipub olema selline, kus dividende makstakse päris heldelt. Meie keskmine dividendi ootus on 5,6 protsenti, mis on väga hea," märkis Randma.

Analüütik tõi välja ka kaks kodust börsiettevõtet, kellel peaks eriti hea aasta tulema.

