Tagasi 27.01.25, 12:33 Ragnar Sass hoiatab massiivse droonirünnaku eest: me ei ole selleks valmis Droonide areng kujundab Ukraina sõja käiku ning muutub ka tsiviiljulgeolekus aina kriitilisemaks ohuks. Seetõttu on iduinvestor ja Ukraina toetaja Ragnar Sass mures ka Eesti julgeoleku pärast, sest peame panema end valmis massiivseks droonirünnakuks.

5% SKPst kaitsesse suunamine on Eesti jaoks vältimatu, kuid suurendada tuleb ka koostööd riigi ja ettevõtjate vahel, rääkis iduinvestor ja Ukraina toetaja Ragnar Sass. Foto: Andras Kralla

“Kui projekteerida, millisteks ohtudeks me peame olema valmis 3-4 aasta pärast, siis ilma suure fantaasiata peab olema loodud selline stsenaarium, et Eesti suudab vastu pidada rünnakule, kus meid ründab suurusjärgus miljon drooni. Kas me oleme selleks valmis? Vastus on ei. See ei juhtu täna, see ei juhtu homme, see ei juhtu kahe aasta pärast,” rääkis Sass.