Ehitusmaterjali müüja Warmcool on liikunud Ukraina turule, kus müüb lõhkamiskindlat ehitusplokki, ütles ettevõtte kaasomanik ja juhatuse liige Andres Vogt.

Vogt rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis kõlanud intervjuus, et ehitusplokk on juba Ukrainas ära katsetatud. Warmcool on Isotexi ehitusplokkide ametlik edasimüüja Eestis, kes peagi toob näitamisele ka eraldi kuulitabamustega tüki, mis peaks tõestama ehitusmaterjali sobivust sõjakoldesse.