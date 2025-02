Tagasi 01.02.25, 10:00 Ragnar Sass: Eesti on Euroopa suurim kaitsetööstuse arenduskeskus Iduinvestor, Pipedrive’i kaasasutaja ja Ukraina toetaja Ragnar Sass ütles, et Ukraina kõrval on Eestis tänaseks Euroopa kõige suurem ning akiivsem kaitse- ja ründedroonide arenduskeskus.

Ukrainaga tihedalt seotud IT-ettevõtja Ragnar Sassi initsiatiivil ja annetuste toel on Eestist Ukrainasse rindele viidud sadu džiipe ja väikebusse. Foto: Andras Kralla

“Ukrainas töötab enam kui 200 drooniarenduse start-up tiimi. Seal on arenduskiirus meeletu – ühe nädala arendjad töötavad ja siis nädala lõpus on uus lahendus juba rindel. Eestis on ligi sada kaitsetööstuse start-up lahendusi tootvat tiimi ja siis kõikide Skandinavia riikide peale kokku on 70 tiimi,” ütles Sass Äripäeva raadios ning lisas, et kogu arendustöö käib väga tihedalt koostöös Ukrainas rindel olevate inimestega.