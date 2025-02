Tagasi 17.02.25, 11:48 Gasell kasvas 80 protsenti lisaraha kaasamata Piletimüügiplatvorm Fienta on kasvanud 80 protsenti, kuid pole seejuures kusagilt raha kaasanud.

Piletimüügiplatvorm Fienta unistab suurelt ja on optimistlik. Foto: Andras Kralla

Ettevõtte looja ja tegevjuht René Lasseron ei ole seni näinud selleks vajadust. “Eelmisel aastal oli meie käive miljon eurot. Eks me oleme saanud julgust ja kindlust. See, kas me hakkame edaspidi raha kaasama, on mõtlemisel,” rääkis Lasseron.