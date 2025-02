Tagasi 19.02.25, 12:37 Suurima kasvuga gasellid tulevad üllatavatest sektoritest Tänavuses Gaselli TOPis näitasid üllatavalt suurt kasvu teenindus- ja transpordiettevõtted, keda keeruline majandusolukord tavapäraselt rohkem mõjutab, rääkis Äripäeva suurürituste juht Jana Palm.

Äripäeva suurürituste juht Jana Palm Foto: Liis Treimann

“Kui eelmisel aastal oli Gaselli TOPis 2000 ettevõtet, siis sel aastal on 1300. Ehk siis on näha, et kiire kasv on Eestis ka ikkagi raugenud,” tõdes Palm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Palm, mis aitab gasellidel ja suurematel ettevõtetel endiselt kiiremini kasvada, kuidas kiiresti kasvavad ettevõtted gaselli tiitlesse suhtuvad ja miks on vaimse tervise teemad selliste ettevõtete jaoks eriti päevakajalised. Samuti avas ta, mida gasellid tänavuselt aastalt äriliselt ootavad.

Küsis Juhan Lang.

Suurima kasvuga gasellid tulevad üllatavatest sektoritest