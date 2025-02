Tagasi 11.02.25, 16:00 Teatepulk sai emalt pojale. Pereäri jagab nippe kriitikaga toimetulekuks “Kõigil on erinevad tugevused ja nõrkused, üks on distsiplineeritum, teine kreatiivsem ning ei saa varjata, et esimene emotsioon võib teinekord olla pahandamine, et miks teine pool ei või samamoodi mõelda, aga see läheb kiirelt üle,” rääkis perekond Vaikjärv kriitikaga toime tulemisest pereettevõttes.

Fotol vasakult: Vunder AS jaekaubanduse juht Hedi Vaikjärv, tegevjuht Jörgen Vaikjärv ja ostujuht Liisa Kangust-Vaikjärv Foto: Rhe Kram

Õde Hedi Vaikjärv leiab, et nad teadvustavad väga hästi omavahel, mis on kellegi tugev või nõrk külg. “Kui kriitika tuleb, siis tead, et see on asja pärast. Pereettevõttes võetakse pereringist tulnud kriitikat paremini vastu, kuna ettevõtte käekäik on ühisvastutus.”

Edukas põlvkonnavahetus pereettevõttes

Neli aastat tagasi toimus kunsti- ja kontoritarvetega tegelevas pereettevõttes Vunder põlvkonnavahetus, mil ema andis ettevõtte juhtimise poeg Jörgen Vaikjärvele üle. Samal ajal toimus ka teise põlvkonna seas suurem rollide vahetus. Õde Hedi Vaikjärvest sai jaekaubanduse juht ning varem seda ametit pidanud Jörgeni abikaasa Liisa Kangust-Vaikjärv liikus ostujuhi positsioonile.

Nii Hedi kui ka Liisa tundsid, et rollide jagamine nende pereettevõttes ei olnud väga keeruline. “See viimane vangerdus, kus me Liisaga kohtasid vahetasime, pani meid mõlemaid tundma, et me jõudsime nüüd koju. Lisaks mul ei ole kunagi olnud ambitsiooni, et ma tahaksin ise olla üldjuht, kuna ma tean, et mul ei ole selleks vajalikke iseloomujooni,” jagas peretütar Hedi Vaikjärv. Hedi naudib hoopis otsesuhtlust ja kreatiivset poolt jaekaubanduse juhina.

“Meil läks rollide jagamine väga orgaaniliselt. Me ei pidanud koosolekuid ega tuliseid arutelusid pidama, kes mingi rolli saab,” arvas ka tegevjuhi ametil olev perepoeg.

Perekond Vaikjärv teeb hoolimata rollide jaotusest kõiki suuremaid ja olulisemaid otsuseid koos, kuna Jörgen ei armasta tegevjuhi rollis pereliikmetele näpuga näida, mida keegi tegema peab. “Ma ei ütleks, et pereliikmete juhtimine üleliia keeruline oleks. Ükskõik, kas ema, õde või abikaasa, kõik nad on endale mõtestanud mingi rolli tööl välja ning meil on kõigil oma töölõik, mistõttu aktsepteeritakse üksteise arvamusi,” rääkis Jörgen.

Ettevõttega on tänaseks liitunud ka kolmas põlvkond. Liisa ja Jörgeni vanem poeg on juba kaks aastat pereettevõttes kõrghooajal lepingu alusel tööl käinud. “Võitjate põlvkonnad” saatest saad kuulata, kuidas panna lastega paika töö ja mängu piir, mis tööd neil ettevõttes teha lasta ning kuidas lastega õiglaseid palgaläbirääkimisi pidada. Saadet juhib Jana Palm.

