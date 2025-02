Tagasi 18.02.25, 13:19 Kohtumine gaselliga: kahe mehe idee sirgus kiire kasvuga äriks Mitmekordse gaselli, valgustus- ja helilahendusi pakkuva Cuuclubi üks omanikest ja projektijuht René Jõhve sõnul on kasv tulnud loomuliku töö käigus.

Cuuclubi suuremate projektide hulka kuulus pikka aega Eesti Laulu konkursi valguslahenduse tegemine. Fotol 2024. aastal Eesti Laulu võitnud ja Eurovisioonile pääsenud 5Miinust koos Puuluubiga. Foto: Siim Lõvi / ERR / Scanpix

"Ega see on iga aasta endale ka üllatus, kui selline asi on juhtunud," rääkis Jõhve Äripäeva Gaselli TOPi jõudmisest. Tema sõnul on ettevõte laia haardega – lisaks tehnilistele lahendustele pakutakse ka kunstilisi, mis on üks nende konkurentsieelistest.