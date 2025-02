Tagasi 19.02.25, 10:02 Tarmo Tanilas: kes jäid Eesti börsirallist maha, vaadake Soome poole Mitmed Soome börsifirmad on jätkuvalt väga kehvasid tulemusi näidanud, kuid pikemas perspektiivis võib see tähendada investorile head võimalust, rääkis Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. Foto: Simo Sepp

“Kui ma juba eelmise aasta lõpus rääkisin, et Eesti on külmkapis ja tegelikult oligi, siis Soome on umbes seal, kus Eesti oli võib-olla pool aastat tagasi,” rääkis Tanilas Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Kes on Eesti rallist maha jäänud, võib-olla vaadake Soome poole.”

Intervjuus arutles Tanilas, kuidas on USA president Donald Trump seni finantsturge mõjutanud ja kuidas võiks investor valmistuda järgmiseks neljaks aastaks, mil Trump võimul on. Samuti tuli juttu Euroopa aktsiaturgude rallist ja tulevikuvaatest, börsifirmade tulemustehooajast ning Äripäeva ja Swedbanki investeerimismängust.

Küsis Juhan Lang.