Tagasi 19.02.25, 09:00 Kaitsetööstuse aktsiaralli tõmbas mu tähelepanu Kaitsetööstuse aktsiad on viimastel päevadel rallit jätkanud ning võimsad liikumised tõmbasid ka minu tähelepanu, kuid paistab, et hinnatasemed on kohati kallimad kui USA tehnoloogiagigantidel.

Saksamaa kaitsetööstuse ettevõte Rheinmetall on alates sõja algusest kerkinud 850%. Foto: dpa/picture-alliance/Scanpix

Viimastel päevadel on jäänud silma, et erinevad suured Euroopa kaitsetööstuse aktsiad on asunud rallima ja alates aasta algusest võimsalt tõusnud. Põhjus peitub selles, et jätkuvalt on meil sõda ukse ees ja USA on andnud selgelt märku, et Euroopa riigid peavad oma kaitsekulutusi tõstma, et võtta suurem vastutus oma kontinendi kaitsmisel.