Tagasi 25.02.25, 10:51 Ain Hanschmidt: Euroopa peab ennast kokku võtma ja raha rohest kaitsesse paigutama Euroopa Liidu fookus on Venemaa agressiooni suhtes vale, rääkis suurettevõtja Ain Hanschmidt. "No mis ESG aruandlus, teeme praegu oma kaitsevõime korda ja Euroopa Liit peab ennast lihtsalt kätte võtma," rääkis ta.

Kuula hommikuprogrammist ka Infortari täna ilmunud majandustulemustest. Foto: Liis Treimann

Euroopa ei tohi sõltuda Hiina majandusest ja Ameerika kaitsevõimest. "See sõda, mis siin Euroopas on, see on ju Euroopa sõda. See ei ole sõda kuskil Ameerika Ühendriikides, et Trump peab tulema ja tegema selle ära," arutles Hanschmidt hommikuprogrammis.