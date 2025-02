Tagasi 28.02.25, 16:00 Kasulik kuulamine: kuidas õpetada tehisaru telefonikõnedest aru saama Saates “AI faktor” räägime tehisaru kasutamisest klienditeekonna lihtsustamise juures ning uurime, millal peaksid ettevõtted tehisaru lahendusi kaaluma.

Kristo Peterson, Mart Valner ja Mailiis Ploomann. Foto: Andres Laanem

Saates ütles Elisa Eesti erakliendi üksuse juht Mailiis Ploomann , et Elisa on juba kaheksa aastat arendanud enda tehisaru kompetentsi. Eeldus oli enda jaoks väga selgelt läbi mõtestada, mis probleeme selle abil lahendada.

Elisa on rakendanud tehisaru näiteks selleks, et klientidele kiiremini vastata. "Tööturul ei olnud ühel hetkel piisavalt inimesi värvata. Me oleme nüüdseks jõudnud sinnamaani, et kõikidest sissetulevatest kontaktidest liigub kolmandik AI koondnime Annika käest läbi." sõnas Ploomann.

AI-koolitaja Kristo Peterson lisas, et AI efektiivseks kasutamiseks on väga oluline see oma vajadustele vastavalt välja koolitada. "Ta aitab sul aru saada, kus sa oma ettevõttega oled, kuhu suunda võiks minna ja millega suurimat uut arengut luua," sõnas Peterson.

Saates räägime, mis on suurimad väljakutsed tehisaru väljaõpetamisel telefonikõnedest arusaamiseks ning kellele ikkagi oma andmeid usaldada. Saadet juhib Mart Valner