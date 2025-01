Tagasi 31.01.25, 16:21 AI faktor: me ei ole tehisaru võidujooksus veel maha jäänud Kui me rahastame innovatsiooni ega lase andmete liiga tugeva kaitsmisega Euroopas endale jalga, püsime tehisintellekti võidujooksus, selgub uuest Äripäeva raadio tehisarule pühendatud saatesarjast “AI faktor”.

Mart Valner, Krete Paal ja Sandra Särav räägivad tehisaru arendamisest Euroopas ja mujal maailmas.

Avasaates võetakse luubi alla AI-lahenduste kasutamine Eestis, Euroopas ja mujal maailmas. Kas Euroopa Liit on oma privaatsusseadete pärast lootusetult maha jäänud või viib võiduni tasa ja targu tegutsemine, arutlevad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium i majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav ja GDPR Registri tegevjuht Krete Paal. Saatejuht on Mart Valner.

Sandra Särav tõi välja, et me püsime võidujooksus, kui täidame raportites püstitatud eesmärgid lisada innovatsiooni 800 miljonit eurot aastas. Kui me aga ei lase Euroopas meie andmeid kasutada, ei saa ka tehisaru arendada piisavalt kiiresti. “Kui me räägime suurte keelemudelite arendamisest ja Euroopa andmete põhiselt ei saa neid süsteeme treenida, siis me jääme sellest võidujooksust maha,” hoiatas Särav.

Krete Paal lisas, et andmekaitse on tihti selle ühe inimese nägu, kes ettevõttes või riigis andmekaitsega tegeleb. "Me peame aru saama, kas see inimene on orienteeritud lahendustele, kas ta püüab võtta arvesse äriperspektiivi ja leida lahendusi. Tegelikult need inimesed on olemas ka siin Eestis ja me peame neid tõstma esile. Andmekaitses ei ole kirjas, kas asju tohib teha või ei tohi – seal on raamid, mille sees saab mängida,“ ütles Paal.

Kuhu suunas liigub tehisaru lähiriikides ja kaugemal, saab kuulda juba saatest. Külalistele esitab küsimusi lisaks saatejuhile ka tehisaru ise.

