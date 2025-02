Tagasi 28.02.25, 12:31 Kaupmeeste Liidu juht: oleme ettevaatlikult optimistlikud Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil on eesootava aja osas ettevaatlikult optimistlik, sest ärevatel aegadel ei saa milleski liiga kindel olla.

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul võib kaubandussõda ka Eestit negatiivselt mõjutada. Foto: Raul Mee

"Ma ei taha ühtegi negatiivset signaali anda, sest ettevaatlik optimism on täpselt see suund, mida me tahame see aasta kaubanduses viljeleda," rääkis Peil.