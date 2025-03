Tagasi 03.03.25, 13:25 Väikse pagariäri omanik: säilitame teadlikult vastlakuklite hindu Pagariäri Rukkimaania on teinud sel aastal teadliku otsuse, et vastlakuklite hindu mitte tõsta, rääkis väikeettevõtte juht Eve Mihkle.

Vastlakuklid, mille hindu ei plaani väikeettevõtte juht tõsta. Foto: Niklas Emmoth/Scanpix

Tallinna pagariäri Rukkimaania vastlakukkel maksab 3,5 eurot, mis on sama hind kui möödunud aastal, kuigi sel aastal tehakse kukleid esmakordselt juuretisega, mis on ressursirohkem kui pärmisaia valmistamine, rääkis Mihkle Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Olemuslikult, kui toode on juuretisega tehtud, siis see jääb saiaks,” ütles väikeettevõtja. “Me ei ole enda jaoks latti väga kõrgele ajanud, et see peaks väga-väga palju maksma.” Samas on väikeäri mänginud kukli suurusega, mis on tavapärasest veidi pisem.

Mihkle tegi juttu ka sellest, millised toorained on teinud läbi suure hinnahüppe ning milliste viisidega püüab äri kasumlikuks saada.

Vestles Lauri Leet.