Tagasi 04.03.25, 18:17 Ehitusfirma juht: Riias saab ehitusloa kordades kiiremini kui Tallinnas Arendajal kulub Tallinnas endiselt lubamatult palju aega ehitusloa ootamisele, näeb Perton Ehituse juht Marko Bäärs, kellel on võtta võrdlus Riiast.

Perton Ehituse juht Marko Bäärs. Foto: Andres Laanem

Riias toimus protsess oluliselt kiiremini, sest seal on ehitusloa aluseks olev projekt võrreldav Eestis nõutava põhiprojektiga, mis vähendab oluliselt bürokraatiat,“ selgitas ta saates “Eetris on ehitusuudised”.

„Kuigi trassivaldajatega tuli kooskõlastused eelnevalt teha, võttis kogu protsess aega alla kuu,“ tunnistas Bäärs, et see oli meeldivalt kiire tulemus. „Kui näiteks Tallinnas on arendajal käsil mitmekümne miljoni eurone projekt, pangalt rahastus olemas ja ehitajad ootel, kuid kooskõlastuste etappides ilmub pidevalt uusi takistusi, siis võib see lihtsalt ootamine tekitada arendajale tõsist frustratsiooni.“

Tallinnas on probleem ametkondade koostöö, uute nõuete lisandumine taotluse käigus ja ametnike ülekoormatus. Kuigi Tallinna linnajuhtimises on toimunud positiivseid muudatusi, ei ole need tema sõnul veel praktikas täies mahus realiseerunud. „Kogu organisatsioon peaks keskenduma sellele, kuidas asjad saaks tehtud, mitte sellele, miks midagi ei saa teha,“ rõhutas Bäärs, et ootamine ei peaks olema arendaja argipäev.

Üldiselt on Pertoni juhid kinnisvaraturu suhtes optimistlikud ja alustanud uue kaubamärgi all üürikinnisvara arendusprojekti Haabersti ja Mustamäe piiril. Saates räägime ka, mis aitaks ehitusturgu hoogustada, kuhu liiguvad materjalide hinnad ja millised on renoveerimisturu perspektiivid.