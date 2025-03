Tagasi 05.03.25, 14:00 Idusektor vindub. Investor käib välja algatuse, kuidas Eesti idudega täita Eesti riskikapitalistide ühenduse EstVCA president Kaari Kink pakub "Ükssarvikute kasvulava" saates välja lahenduse idusektori suurima probleemi lahendamiseks.

EstVCA president Kaari Kink. Foto: Liis Treimann

Viimastel aastatel on Eestis idufirmade loomine oluliselt vähenenud, kusjuures eelmisel aastal registreeriti vaid 50 uut idufirmat, samas kui ligi 200 lõpetas tegevuse. See statistika on Kingi jaoks murettekitav ja näitab vajadust uute algatuste järele, et elavdada ettevõtluskeskkonda.

Kingi sõnul tuleks alustada häkatonide korraldamist, et leida ja toetada uusi idufirmasid ja julgustada noori ettevõtlusega tegelema. “Paneme käima uue häkatonide sarja. Lähme koolidesse, mobiliseerime natukene," ütles Kink Äripäeva raadio saates.

Kingi sõnul on häkatonid nagu Garage48 olnud tõhusad platvormid, kus ideid ellu äratada. Tiimid saavad koos töötada, et luua innovaatilisi lahendusi.

Idusektori kohta kuula lähemalt saatest. Saadet juhib Tarmo Virki