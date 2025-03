Tagasi 05.03.25, 11:54 RMK palgatud advokaat: ei usu, et turg puidumüügi lepingutest ei teadnud RMK avaldas eile analüüsi, milles lükati ümber riigikontrolli kriitika kestvuslepingute üle. RMK palgatud Cobalti advkaadibüroo vandeadvokaadi Mart Blöndali hinnangul pidi ülejäänud turg teadma, et selliseid lepinguid RMK sõlmib.

Riigikontroll leidis suvel, et RMK konfidentsiaalselt suletud uste taga sõlmitud eel- ja pärislepped olid liiga läbipaistmatud. Foto: Andras Kralla

Analüüs ei tuvastanud kuidagi, et ettevõtted oleksid saanud keelatud riigiabi ning ei tuvastanud neis midagi ebatavaliselt, rääkis Blöndal Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kuna RMK müügimahud on avalikud ja metsafirmad neid jälgivad, siis saladiile ei saanud kuidagi olla, sõnas Blöndal. “See, et turg ei teadnud, et selliseid lepinguid on võimalik RMK-lt saada, seda ma pigem ei usu,” ütles vandeadvokaat.

Riigikontroll võttis möödunud aasta suvel RMK kolm suurt lepingut ette ning leidis, et konfidentsiaalselt suletud uste taga sõlmitud eel- ja pärislepped olid liiga läbipaistmatud, et mõista, kas riigiasutus meie ühist vara liiga kergekäeliselt erahuvides ära ei lubanud.

Blöndal selgitas, mida täpsemalt analüüsist selgus, mis riskikohad lepingutes olid ning milliseid küsimusi veel õhku jäi.

Vestles Joonas-Hendrik Mägi.