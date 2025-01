Tagasi 10.01.25, 17:30 RMK puidudiili noolivad tulevased miljarditehased lähevad edasi võistlema oksjonitel Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatus otsustas, et puidu keemilise väärindamise tehaste rajamisest huvitatud ettevõtete seast ei kerkinud esile ühte tugevat võitjat ja nii saab määravaks hind.

RMK esimees Mikk Marran (esiplaanil) ütles, et enampakkumine on kõige läbipaistvam ja õiglast hinda andev viis riigile kuuluva vara müügiks. Foto: Liis Treimann

“Äriplaanide hindamise tulemusena on kõik projektid eraldivõetuna teostatavad. Hindamistulemuse erinevused on väiksed või need puuduvad sootuks, mistõttu ei eristunud selgelt ühte parimat projekti,” tõdes hindamiskomisjoni esimees, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi äriarenduse valdkonnajuht Indrek Kaing.