Eelduslikult heal järjel oleva vanusegrupi finantstervis on üllatavalt kasin Kõige madalam on finantsvõimekus vanusegrupis 40–49, selgub Swedbanki finantstervise uuringust, rääkis Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

Mari-Liis Jääger: “Hästi oluline on perega need asjad läbi rääkida, et kui kaua on võimalik neid toetada, kuhu on võimalik minna üldse õppima, kas laps peaks ise tööle minema. Samuti on oluline finantsvaru.” Foto: Liis Treimann

"Siin tulebki mängu kaks poolt, et ühelt poolt lapsed on tõenäoliselt juba gümnaasiumis või lähevad ülikooli, mis tähendab kulude kasvu vanemate jaoks. Teisest küljest on juba võib-olla oma vanemad, keda on vaja aidata," rääkis Jääger.