Uusküla: suure tõenäosusega tuleb peagi veel maksumuudatusi

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla viitas, et riigieelarves on suured augud, mida tuleb kuidagi täita. „Me räägime praegu kaitsekulutustest, mis on väljakutse, aga tegelikult vajavad ka haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne pikaajalisi lahendusi. Selleks on meil Eestis vaja maksudebatti, kuidas me neid valdkondi tulevikus rahastama hakkame,“ märkis Uusküla.