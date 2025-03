Tagasi 23.03.25, 09:00 Kaitsetööstur: Eesti peab väga valima, kellega asju ajab Eesti kulutab peagi 2 miljardit eurot aastas kaitsevõime parandamiseks. Kuid sõdima ei hakka mitte eurod, vaid relvad. Nende kättesaamine ei pruugi aga olla lihtne isegi siis, kui raha on olemas.

Lõuna-Korea on olnud relvatootjana Eestile oluline liitlane. Foto: Imago/Scanpix

"Sa pead valima, kellega sa asju ajada," rõhutas "Äripäeva arvamusliidri" saates kaitsetööstusettevõtte Vegvisir juht Ingvar Pärnamäe. Kümnendi eest ka kaitseministeeriumi asekantsleri ametit pidanud Pärnamäe sõnul ajab Eesti tihti taga abstraktset konkurentsi, kuid relvaturg nõnda ei toimi.

"Iga hankeprotsess on igal juhul poliitiline. See on statement: selle riigiga näeme pikaajalist koostööd.“

Üks neist riikidest, kellega Eesti on koos töötanud, on Lõuna-Korea, mis on tootnud meile liikursuurtükke K9. Korealased võiksid olla eestlastele eeskujuks ka palju laiemalt.

"Korea on rinde lähedal pingeseisundis. Nende jaoks on olnud kogu aeg selge, et oma kaitsetööstust tuleb arendada. Mis pole võib-olla nii selge olnud siin Eestis. Arvati, et mis ikka juhtub, NATO kaitseb, lähme ostame riiulikaupa, saame odava hinnaga," selgitas Pärnamäe.

Intervjuus avas Pärnamäe, miks peab Eesti veelgi rohkem ka Soomelt õppima. Eriti et vältida olukorda, kus juba ostetud relvi võib olla raske hooldada või süsteemidele uut laskemoona hankida.

Intervjueeris Indrek Lepik.