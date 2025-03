Tagasi 31.03.25, 10:44 “Natukene haletsusväärne on see lugu.” Tudengid kritiseerivad uut valitsust Tartu Ülikoolis õppivad noored tunnevad muret, et uude valitsusse saanud ministrid ei pruugi olla piisavalt oma valdkonnaga kursis. Eelkõige sai tudengitelt kriitikat regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Tudengid pole valitsuse kõigi uute ministritega väga rahul. Foto: Liis Treimann

“Natukene haletsusväärne on see lugu. Hendrik Terrase lugu on võib-olla kõige kurvem. Ma ei tea, kuidas sellega nüüd niimoodi läks, et inimene, kes maatööga pole üldse kokku puutunud, sai põllumajandusministriks,” imestas üks tudeng.

“Esimene emotsioon oli pisut kummaline, tekitas küsimärke, aga nagu Kristina Kallas ka ise välja tõi, siis ega paremat kedagi võtta ei olnud,” lisas teine. Kolmas tudeng viitas, et kuna nüüd on ainult kaks erakonda valitsuses, siis on tunne natuke ebakindlam. Samas oli ta rahul nii haridusministri Kristina Kallase kui peaministri Kristen Michali tööga.

Lisaks rääkisid noored ajakirjandustudengite tööandjate messil antud intervjuus, mida nad arvavad mittekodanike valimisõiguse kaotamisest. Juttu tuli ka tudengite ootustest tööturul, sealhulgas avaldasid nad oma esimese töökoha palgasoovi.

Küsis Eget Velleste.

