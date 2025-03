Tagasi 22.03.25, 15:43 Uus energeetika- ja keskkonnaminister: tuumajaama eriplaneering on lähiaja plaan Mõned aastad tagasi ettevõtlusministri ametit pidanud Andres Sutt täidab nüüd eelmise kliimaministri Yoko Alenderi kingad, kuid nüüd uue nimega ametis – energeetika- ja keskkonnaministrina.

Uueks energeetika- ja keskkonnaministriks saab Andres Sutt (fotol keskel). Foto: Andras Kralla

Sutt ise ütles, et uus nimetus peegeldab prioriteete. Ta lisas, et need prioriteedid on puhas loodus ja puhas energia. Detailidesse laskudes sõnas Sutt, et ministrina on tema prioriteedid taastuvenergia arendamine, tuumajaamaga edasi liikumine ning keskkonnavaldkonnas pooleliolevad algatused, näiteks metsaseadus.