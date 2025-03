Tagasi 31.03.25, 09:22 Terras Eesti 200 püsimajäämisest: kohalikud valimised on proovikivi Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kinnitas, et Eesti 200-l on suur siht kohalikel valimistel hästi esineda ja praegu tuleb erakonnal selle nimel kõvasti tööd teha.

Eesti 200 uus regionaal- ja põllumajandusministrer Hendrik Terras. Tema taga uus siseminister Igor Taro. Foto: Andras Kralla

“Ma usun, et kohalikud valimised on proovikivi. Praegu ma tunnen koondumist. Meil on olnud siin erinevaid aegu, kuid praegu on ikkagi kõik aru saanud, mis vastutus see on ja et erakonna pidamine nõuab tööd ja vaeva,” vastas Terras küsimusele, kas Eesti 200 erakond jääb püsima.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Terras, mida ta arvab kriitikast, et tal pole põllumajandusministri ameti jaoks piisavalt kogemust, ja millised on kolm olulisemat teemat, millele ta plaanib ministrina keskenduda. Samuti tuli juttu mittekodanikelt valimisõiguse äravõtmisest, investeerimisest ja Enefit Greeni börsilt lahkumisest.

Küsis Neeme Korv.