Tagasi 22.03.25, 17:16 Uus taristuminister lubab valitsusse viia Tallinnavälist vaadet Põlise Lõuna-Eesti kodaniku ja eluedendajana plaanib uus taristuminister Kuldar Leis anda valitsusele Tallinnavälist vaadet.

Uus taristuminister Kuldar Leis (Ref) oli varem Tartu 2024 kultuuriaasta juht ja on tuntud ka kui ettevõtja. Foto: Jassu Hertsmann

„Eesti riik on nii väike, et on väga mõistlik, kui ta areneks ühtlaselt, mitte nii, et mõned piirkonnad jäävad väga maha,“ sõnas Leis.