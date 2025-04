Tagasi 07.04.25, 12:10 Tippjuht ESG-aruandlusest: suvaliste numbrite vältimiseks tuleb tegeleda eetikaga ESG-aruandluse juhtimise kontekstis tuleks rohkem tegeleda eetika parendamisega, vastasel juhul võib ettevõte panna aruandesse kirja talle meelepärased, mitte õiged numbrid, ütles SOL Balticsi tegevjuht Rinel Pius.

SOL Balticsi juht Rinel Pius on seda meelt, et kui juhtimine on aus ja vastutustundlik ning inimestega päriselt tegeletakse, siis keskkonnahoid ei ole probleem, vaid see on tagajärg. Foto: Andras Kralla

"Meie puhul küsitakse jäätmearuandlust ja seda, kui palju kasutame keemiat. Me võime sinna väga vabalt kirjutada igasuguseid numbreid. Kas me kirjutame sinna õiged numbrid, on eetika küsimus. Kui eetika on tugev, siis on lihtne raportit teha," märkis Rinel Pius Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis.

Äripäeva teemaveebi Kestlikkusuudised juht Karmen Laur lisas, et praegu on ESG-aruandluse kogemuse saanud börsiettevõtted, kelle jaoks on uue kohustuse täitmine tähendanud mingil määral ka põhitegevuse jätmist tagaplaanile. Teised Eesti ettevõtted, kes ei ole veel aruande esitamise kohustust saanud, tervitavad tekkiva kohustuse edasilükkamist kahe aasta võrra.

Rinel Piusi ja Karmen Lauri intervjueeris Siim Sultson.