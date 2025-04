Tagasi 03.04.25, 10:00 Rinel Pius: ESG peaks olema GSE ESG pole surnud. Me lihtsalt räägime sellest vales järjekorras ja vale nimega, kirjutab puhastusteenuse ettevõtte SOL Baltics tegevjuht Rinel Pius.

“Kui juhtimine on aus ja vastutustundlik ning inimestega päriselt tegeletakse, siis keskkonnahoid ei ole probleem. See on tagajärg,“ kirjutab SOL Balticsi juht Rinel Pius. Foto: Raul Mee

Aasta alguses kutsuti mind ühe ettevõtte juhtide arenduspäevale rääkima ESGst ja sellest, kuidas me SOLis kestlikkusega tegeleme. Ma polnud veel soojendustki lõpetanud, kui keegi esireast kuulutas kõva häälega, et kogu see ESG teema on täielik mõttetus.

Mina rääkisin kestlikkusest kui mõtteviisist, tema vastas raportite ja reeglite painest. Kui kinnitasin, et raportite virvarr on tõesti paras katastroof, aga see ei tähenda, et me ei võiks tegutseda kestlike põhimõtete järgi, muutus kriitika juba isiklikuks – olin tema sõnul ajupestud ja pimedusega löödud. Lõpuks leppisime siiski sõbralikult kokku, et kumbki oma arvamusest ei loobu. Ja võib-olla ongi see kõige kestlikum viis arutelust väljuda.

ESG teema ümber keerlev kuumus on olnud valdavalt negatiivne. Mingil põhjusel on ESG esimeseks sünonüümiks saanud raporteerimine. Räägitakse, kui keeruline, kallis ja väheväärtuslik see kõik on.