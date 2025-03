Tagasi 13.03.25, 13:00 Euroopast lähenevad rohenõuetele suured lõdvendused Euroopa Liit on hakanud kestlikkuspoliitikat oluliselt lõdvendama. Pika ESG kogemusega Nelli Pormeister rõõmustab, kuid tõdeb, et enne leevendusi on vaja üle elada raske ja segane aeg.

“Ma ei usu, et kestlikkus või ESG raampõhimõtted kuskile ära kaovad,” kinnitab ESG platvormi NordWis kaasasutaja Nelli Pormeister. Foto: Reiko Kolatsk

Euroopa Komisjonil on töös rida ettepanekuid ehk omnibus-pakett, kuidas ESG aruandluse koormust vähendada. Kui ettepanekud läbi lähevad, jääb Eestis aruandluskohustuslasi kümme korda vähemaks ja enamik võivad vabatahtlikult ESG kohta raporteerida. Mida täpsemalt soovitakse ümber teha, loe Kestlikkusuudistest

Pika ESG kogemusega Nelli Pormeister , kes on uue ESG platvormi NordWis kaasasutaja ning Sportlandi endine tegev- ja jätkusuutlikkuse juht, tervitab uut suunda. Seda enam, et ESGs on teadmatust rohkelt jagunud. “Mulle järjest rohkem hakkab see omnibus meeldima,” ütles Pormeister saates "Rohepöörde praktikud".

Pormeister nentis, et tuleb raske aeg, sest alguses tuleb segadust juurde. “See aeg tuleb üle elada. Pikemas perspektiivis vaadates, kui me saame sellisest arutust bürokraatiast eemale, saame rohkem sisuliste asjadega tegeleda, siis ma usun, et see on kogu Euroopale hea,” rääkis ta.

Millega jätkata ja mis panna pausile? Kas hulganisti ja kiirelt kogutud andmeid saab üldse usaldada? Kuidas vältida äri lämmatamist? Kuidas veenda juhte ja kolleege ESG vajalikkuses? Sellest kõigest lähemalt saates.

Samuti jagab Pormeister oma kogemust, kui keeruline oli Sportlandi ESG jaoks koguda teavet igast maailma nurgast, kust kaup Eesti poeriiulitele jõuab. Ja kergitab loori, kas leevenduste valguses sulgevad nad uue ESG platvormi uksed veel enne, kui on jõudnud alustadagi.

Saadet juhib Karmen Laur.