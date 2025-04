Tagasi 10.04.25, 11:09 Mario Kadastik: Trump lasi saba alla ootamatult kiiresti Värske aktsiaturgude tõus näitab, et USA president Donald Trump pani senise tollipoliitikaga tekitatud hullusele pausi oodatust kiiremini, ütles riigikogu liige ja investor Mario Kadastik.

Mario Kadastik

Foto: Andras Kralla

"Trump lasi saba alla," märkis Kadastik Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis.

Kadastik tunnistas, et aktsiaturgude languse ajal kaalus ka tema uute investeeringute tegemist. "Ma tõsiselt kaalusin. Ma olin pangas, maksekorraldus oli praktiliselt valmis ja siis mõtlesin, et äkki kukub veel veidi," ütles ta. "Kahtlustasin, et Trump oma tariifihullusega nii kiirelt alla ei anna, see oli üllatus."

Lisaks rääkis Kadastik lähemalt, mis seisus on koalitsioonis riigifirmade erastamise plaan.

Mario Kadastikku intervjueeris Meelis Mandel.