Tagasi 14.04.25, 11:22 Toidutootja: poelettidel on taimsete toodete pohmell Poeketid laiendasid oma taimsete toodete sortimenti viimastel aastatel väga julgelt, kuid kiire arengu järel lastakse nüüd uusi tooteid lettidele palju ettevaatlikumalt, rääkis toiduettevõtte Nordtempeh asutaja ja tegevjuht Kaire Roosi.

Foto: Andras Kralla

“Mulle tundub, et kohati on viimaste aastatega võib-olla väike pohmell tekkinud sellest laienemisest. Kombati piire, et kui suur see nõudlus on,” rääkis Roosi, kel on ka aastatepikkune kogemus ja sissevaade jaekaubanduse ostuosakonnas.

Roosi sõnul tuleb liha asemel hakata rohkem taimseid tooteid kasutama, sest 2050. aastaks enam ei jätku kõikidele inimestele maailmas loomset valku, kui tarbimine ei vähene. Intervjuus tõi ta välja teisigi põhjuseid, miks peaksid inimesed liha tarbimist vähendama.

Roosi kirjeldas veel, mis põhjustel ei pääse taimsed tooted vaatamata põhjalikule arendustööle alati poelettidele ja mida tuleks teha, et suhtumine taimsesse toitu muutuma hakkaks. Seejuures tõi näiteid, kuidas on probleemi teistes riikides lahendada proovitud.

Küsis Linda Eensaar.