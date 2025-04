Uuenduslikud taimsete valguallikatega toidud, mida me hädasti vajame, ei pääse pahatihti jaekaupluste riiulitele. Eestis on tipptasemel toiduteadurid ja jagub ka visionääridest tootjaid, ent osa poekettide suhtumine on ajale jalgu jäänud, kirjutab toiduettevõtte Nordtempeh asutaja ja tegevjuht Kaire Roosi.