Tagasi 21.04.25, 10:00 Obskuurne majandus: Lätil pole küll praegu ühtki saart, aga oh, kuidas kunagi... Eestlased ja lätlased on mustvalgel võetuna üsna äravahetamiseni sarnased riigid. Sarnane kultuur, sarnane rahvuslik identiteet ja uhkuseasjad, ainult keel on erinev.

Tobago liivarand.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Peamine eelis on juttudes justkui see, et meil on saari, lätlastel pole ühtegi. Kuid lätlased saavad uhkeldada palju eksootilisemate saartega kui Ruhnu. Ja see on ka osalt üpris obskuurne majandusajalooline lugu.