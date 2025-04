Tagasi 19.04.25, 09:41 Madle Lippus: aastaga on pealinnas 200 ametnikku vähem Tallinnas on olnud aasta jagu võimul koalitsioon, mis tõotas uut ajastut pealinna juhtimises. Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on sel teatavad piirid, palju selle ajaga teha jõuab, ent ühes sfääris on olnud muutus põhimõtteline.

Madle Lippus vastutab abilinnapeana linnaplaneerimise eest.

Foto: Andras Kralla

"6 ja 200," rõhutas Lippus "Äripäeva arvamusliidri" saates. Need on arvud, mille üle on võim kõige uhkem – 6 miljonit kokkuhoidu, 200 võrra vähem ametnikke.

Sotsiaaldemokraadi sõnul on olnud aasta jooksul kõige olulisem just see, et Tallinna juhtimine muutuks avatumaks ja protsessid arusaadavamaks.

"Me võime ju vaielda, kas planeeringute menetlemine on läinud kiiremaks või mitte. Statistika näitab, et on, aga igaüks ei pruugi seda omal nahal veel tunda, sest tema konkreetne planeering pole seal, kus ta tahaks. Aga kõik tunnistavad, et nüüd saame vähemalt omavahel rääkida," rõhutas Lippus.

Aasta eest ka põgusalt meeri kohusetäitja ametit pidanud Lippuse sõnul seisab oktoobris ees ühtpidi põhimõtteline valik, sest volikogu aritmeetika lubaks valimiste järel ilmselt ka Keskerakonna ja EKRE kaksikliitu, ent teisalt on olnud Tallinnale kõige olulisem see, et hetketi lausa igavesena tundunud Keskerakonna võim lõpuks kukkus.

"Võimu vahetumine on väga vajalik demokraatia püsimiseks," rõhutas Lippus.

Intervjueeris Indrek Lepik.