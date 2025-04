Tagasi 22.04.25, 11:41 Inglismaale laienev Eesti küberkaitseäri: vaenulikud riigid annavad palju õppematerjali Eesti küberkaitseettevõtte CybExer jalajälg on konservatiivselt öeldes 60 riigis ning kõik Euroopa Liidu riigid on kasutanud nende teenuseid, rääkis CybExeri asutaja ja nõukogu liige Lauri Almann.

Küberväljakul on võimalus turvaliselt eksida ja keskendutakse vigadest õppimisele, rääkis CybExeri asutaja ja nõukogu liige Lauri Almann.

Foto: Liis Treimann

Küberkaitse harjutusväljakute arendamisega tegelev CybExer on veel näiteks Indias, Lõuna-Koreas, Jaapanis, Lähis-Idas, Ladina-Ameerika riikides ja Aafrikas. "Loomulikult nende riikidega, kellel on sanktsioonid ja mis on otseselt vaenulikud, ei tee tegemist," rääkis Almann. Samas tuleb palju õppematerjali just nende riikide tegevusest, lisas Almann.