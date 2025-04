Tagasi 22.04.25, 06:00 Kasumikasv löögi all: kodubörsi dividendimaksjad kaotavad kõrgemast maksust Aasta alguses jõustunud ettevõtete tulumaksu muudatused hakkavad mõjutama dividendimaksjate kasumeid, süües kasvust umbes kümnendiku.

Eriti suur on maksumäära tõus nendele ettevõtetele, kes maksavad aktsionäridele regulaarselt dividendi.

Foto: Andras Kralla / Äripaev

Kuna ettevõtete dividendipoliitika on seotud kasumiga, siis mõjutab viimase vähenemine otseselt ka dividende ootavaid aktsionäre. Enlight Research analüüsifirma asutaja ja analüütiku Mattias Wallanderi hinnangul mõjutab kõrgem tulumaksumäär enim regulaarselt dividendi maksvaid ettevõtteid nagu näiteks Tallinna Vesi, TKM Grupp, Eftenit ja Tallinna Sadam.

Dividendiinvestorile olulisemad maksumuudatused on tulumaksumäära tõus, krediidiasutuste avansilise tulumaksumäära suurenemine ning regulaarsete ja muude dividendimaksete erisuse kaotamine, mis tõi kaasa ühtse tulumaksumäära kehtestamise kõikidele dividendidele.

Ettevõtete tulumaksumäär tõusis 20 protsendilt 22 peale, mis tähendab, et dividendidelt arvestatakse tulumaksu määraga 22/78 ehk ligikaudu 28,2%. Seni oli määr 20/80 ehk neljandik, mis tähendas 25% tulumaksu dividendilt. Maksutõus suurendab ettevõtete jaoks kulusid, mis tähendab omakorda, et aktsionärid saavad dividendina kätte väiksema summa, kuna riigile makstav tulumaksu osa on suurem.