Tagasi 22.04.25, 13:00 Müügi argipäev: lihtsad sammud, mis toovad suuri tulemusi Saates “Nimed müügitahvlil” tõstame fookusesse müügitöö kaks vaatenurka: kuidas müüjana ise tulemust mõjutada ning mida saab teha juht, et meeskond jõuaks soovitud sihini.

Igapäevased tegevused loovad eelduse soovitud tulemuse saavutamiseks.

Dominate Salesi Silver Roogeri ja Mardo Kase arutelu keskmes on lihtne, kuid sageli alahinnatud valem aitamaks ennast või oma tiimi liiget tulemuseni: veendu, et eduks vajalik korduste arv on piisav, kordused ise kvaliteetsed ning tugisüsteem (tehnoloogia, motivatsioon, distsipliin ja ajakasutus) paigas.

Praktilise ja detailirohke arutelu käigus jagavad saatejuhid kogemusi nii müügiinimese kui ka tiimijuhi vaatenurgast: kuidas arvutada eesmärgid tegevusteks, kuidas jälgida edusamme, ja mis rolli mängib tehnoloogia. Oluline järeldus: kui sa ei loo piisavat müügimahtu, ei ole ka eeldust tulemuseks – ükskõik kui hea on su toode või pitch.

Samuti tõstatatakse juhtidele mõeldud küsimus: kas kalendris on tegelikult aega tiimi arendamiseks või läheb kogu energia muude tulekahjude kustutamisele? Kuulaja saab kaasa tööriistad, kuidas viia ellu regulaarset kõnede analüüsi, treeninguid ja andmetel tuginevat juhtimist, et müügitulemus ei oleks juhuse, vaid oleks süsteemi tulemus.