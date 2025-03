Tagasi 25.03.25, 13:00 Kliendi hirm eksida tapab tehingu – juhtivkonsultant pakub lahendusi „Nimed müügitahvlil“ saates keskendub Dominate Salesi juht Silver Rooger ühele põletavale ja üha sagedamini kerkivale küsimusele B2B müügi maailmas: miks jäävad paljud tehingud seisma? Kas klientide otsustamatus ja viimasel hetkel diilidest taganemine on tõusuteel? Vastust otsib Rooger teadusuuringute ja isikliku kogemuse põhjal.

Dominate Salesi juht Silver Rooger. Foto: Raul Mee

Saates avatakse süvitsi põhjuseid, miks kliendid ei suuda otsuseid langetada isegi siis, kui muutuse vajadus on selge. Selgub, et alati ei ole probleemi juur konkurendi tugevuses või toote nõrkuses, vaid kliendi hirmus teha vale otsus. Klassikaline FOMO (fear of missing out) lähenemine võib siin pigem kahju kui kasu tuua.

Silver Rooger tutvustab strateegiaid, mida tippmüüjad kasutavad, et maandada kliendi riske, taastada kindlustunne ja viia tehing edukalt lõpuni. Ka räägib ta praktilistest võtetest, nagu soovituste andmine, infotulva piiramine ning psühholoogiliste barjääride ületamine – kõik selleks, et klient tunneks, et ta ei saa mitte lihtsalt head toodet, vaid teeb ka turvalise ja läbimõeldud otsuse.

Saade on väärtuslik kuulamine igale müügijuhile ja tiimiliidrile, kes soovib mõista kaasaegse ostukäitumise muutusi ja viia oma müügitulemusteni uuele tasemele.