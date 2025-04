Tagasi 21.04.25, 11:43 Coop Panga juhi leping lõpetati varakult. “Olen üllatunud, aga saan omanikest aru” Coop Panga juhile Margus Rinkile tuli üllatusena, et temaga leping nii varakult lõpetatakse. „Mina teadsin, et minu leping on kuni 2026. aasta sügiseni,“ ütles ta.

Coop Panga juht Margus Rink arvas, et tema leping kestab veel vähemalt aasta.

Foto: Liis Treimann

“Jah, mul hetkel oli üllatus, et nõukogu tahtis juba nüüd hakata uut juhti otsima. Mina ise arvasin, et see on kuskil aasta pärast, järgmise aasta alguses või talvel,“ ütles Rink. Lõpetamisest teatati talle pärast nõukogu koosolekut. Millal see oli, Rink ei avalda.