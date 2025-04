Tagasi 23.04.25, 16:27 Kütusemüüja: turgu mängitakse ümber hinnatõusule Tanklaketi Terminali juhatuse liige Alan Vaht toob saates “Energiatund” välja mitmeid põhjusi, mis viitavad kütuse hinnatõusule lähitulevikus.

Alan Vaht Terminali tanklas

Foto: Liis Treimann

„Siin on mitu asja, mis võivad viia hinna kõrgele tasemel tagasi,“ selgitab Vaht ja toob välja, et alates 9. aprilli madalast tasemest on nafta maailmaturu hind juba enam kui 10% tõusnud.