Venemaa valitsus eesotsas peaminister Mihhail Mišustiniga on koostanud avaliku energiastrateegia aruande, mis vaatab aastani 2050. See ennustab, et järgmise paarikümne aasta jooksul kukub riigi naftatootmine kokku, kirjutab Kauppalehti lähtudes Vene opositsioonilise meediaväljaande Moscow Timesi ülevaatest.