Reisigiid: gröönimaalased on Trumpile tänulikud

Gröönimaa tüütu kosilane USA president Donald Trump on pannud saare kihama – lennuühendused tihenesid ja turism lööb õitsele. Naabrite islandlaste saatust gröönlased ei pelga.

“Gröönimaalased on Trumpile väga tänulikud, et ta mõnes mõttes pani Gröönimaa maailmakaardile,” sõnas reisigiid Askur Alas saates “Äripäeva fookuses”. Ta ütles, et Trumpi saareihalus andis suure tõuke turisminduse arenguks.