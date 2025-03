Tagasi 30.03.25, 13:35 Trump: me saame Gröönimaa endale, kõik võimalused on laual USA president Donald Trump kinnitas laupäeval NBC uudistekanalile antud intervjuus, et ta on tõsiselt arutanud Gröönimaa annekteerimist.

USA president Donald Trumpi ei huvita, mis sõnumi saadaks Gröönimaa annekteerimine Venemaale. Foto: AFP/Scanpix

“Me saame Gröönimaa endale. Jah, 100%,” ütles Trump. Ta lisas, et on suur võimalus, et USA saavutab selle ilma sõjalise jõuta, kuid märkis, et kõik võimalused on laual. Maailma suurim saar Gröönimaa on Taanile kuuluv osalise iseseisvusega ala.