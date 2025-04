Tagasi 29.04.25, 13:08 Ettevõtete juhid prognoosivad nukraid müüginumbreid Auto-, jae- ja mööblimüügiettevõtete juhid prognoosivad järgmiseks pooleks aastaks üsna nukraid numbreid, rääkis Infopanga konkrentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Automüügiga tegelevad ettevõtted näevad ette mahu kahanemist, mis on ka igati ootuspärane.

Foto: Liis Treimann

“Mootorsõidukite müügis me jälgime kuut näitajat ja kõikidele näitajatele seekord juhid prognoosisid kahanemist,” sõnas Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See on minu meelest üsna raju tulemus ja see kahanemine ei ole mitte selline väike kahanemine.”

Ta tõi välja, et auto- ja jaemüügi ning mööblitootmise-müügiga tegelevate ettevõtete juhid prognoosivad Infopanga juhtide küsitluses kõige suuremat kahanemist kasumlikkuses. Kõiv selgitas, et kasumid on surve all palgakasvu ja madala nõudluse pärast.

Samuti rääkis ta, milliseid kaubandussõja mõjusid näevad ettevõtjad nende tegevusele ja milline on ettevõtte juhtide kindlustunne.

Vestles Martin Teder.