Analüütik: iga tuuliku eest 3000 eurot puhtalt kätte Kui ettevõtted loodavad oma arenduste selgitamisel peamiselt omavalitsustele, siis ei peaks hämmelduma, kui talumistasude maht ja saajate ring järsku hooga kasvama hakkavad, kirjutab Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv energeetika kvartaliraportis.

Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Foto: Raul Mee

3000 eurot on võetud hiljutisest Maalehe loost , kus ajakirjanik Rein Sikk püüdis tuulikuarendajatelt teada saada, mida nad kohalikele elanikele häiringute eest kompensatsiooniks pakuvad. Ajakirjanik tõdes, et kuuest vastanust kõige konkreetsem oli Sunly ning selle hinnanguga tuli nõustuda, sest teised rääkisid taristuarendustest, dialoogist kogukondadega, väärtuspakkumisest jne.

Sama loo all oli faktikast, kui palju laekus 2023. aastal tuuleparkidelt omavalitsustele tuulikutasusid ja kui palju sellest majapidamistele keskmiselt välja jagatakse. 3000 eurot oli lihtsalt ühe omavalitsusjuhi poolt välja öeldud keskmine summa.

Kõrvutades 3000 eurot ümmarguse jutuga arendustest, dialoogist, väärtuspakkumisest, eelistavad inimesed eurosid. Seda eelistavad ka need, kellel seaduse järgi selleks õigust pole, kuid seadusi saab ju muuta.

Opositsioonis olev EKRE teatas mõned nädalad tagasi, et on põhimõtteliselt vastu tuuleenergia rajatistele ega anna nende ehitamiseks nõusolekut üheski omavalitsuses, kus nad koalitsioonis on.

EKRE saadikud kinnitasid avalikult, et pigem nõustuvad mõne kohaliku koalitsiooni lagunemisega. Samal ajal on sotsiaalmeedia võrgustikes ja kohtadel käinud intensiivne tuuleparkide vastane kampaania .