Tagasi 11.03.25, 17:13 Naine nagu orkester: pereettevõtja turundab, arveldab ja askeldab pliidi ees Haapsalus kümne toaga butiikhotelli pidav Daire Kaup on perefirmat juhtides naine nagu orkester: vastutab müügi, turunduse, raamatupidamise, klienditeeninduse, kodulehe haldamise ja ka söögi eest.

Daire Kaup omandas viienda taseme koka paberid ja käib igal aastal oma toidualaseid teadmisi erinevates riikides täiendamas. Foto: Aivar Kullamaa

“Ma olen seda meelt, et kõik hotelliga seotud tegevused, mis ma suudan omale selgeks teha, olen ma ära õppinud, et teenuseid mitte sisse osta,” ütleb Kaup. Hotellipidaja hoiab rahaasjadel kogu aeg silma peal ega luba omale mõttetuid kulusid. “Iga töötatud tund on oluline ja sealt peab tulema tulem,” leiab ta.

Kogu varasema elu erinevates ettevõtetes juhina töötanud Kaup on õppinud oma aega detailselt planeerima. Ta peab aja planeerimata jätmist enamiku inimeste üheks peamiseks riskifaktoriks, miks jooksevad asjad rappa.

“Kui sa tuleksid mu kööki ja vaataksid mõne pulma või juubeli korraldust, siis näeksid, et mul on selleks tehtud Exceli tabel tööplaaniga. Selles on kõik tegevused minuti pealt kirjas, millal peab midagi tegema,” selgitab ta.

Samamoodi toimib ta oma tähelepanu kõikide pereäris vajalike rollide vahel jagades. Näiteks nädala alguses, mil majas tavaliselt külalisi ei ole, ajatab ta ära turundus- ja sotsiaalmeedia postitused. Sisseostud, aruandluse ja raamatupidamise jagab ta ära allesjäänud päevade ja tundide vahel.

Daire Kaup oma perehotellis koka ametis. Foto: Aivar Kullamaa

Selleks, et pakkuda meeldejäävaid maitseelamusi, omandas Kaup isegi viienda taseme koka paberid ja käib igal aastal oma toidualaseid teadmisi erinevates riikides täiendamas.

“Ma olen teadlikult kuu aega aastas eemal teises riigis, kus õpin sealse riigi toidukultuuri ning toon selle Haapsallu, et pakkuda külalistele inspireerivat toidu- ja reisielamust. Näiteks jaapani köök ja toidukultuur on nii erilised, et kõik tahavad tulla ja selle kohta rohkem kuulata,” räägib ta.

Daire abikaasa Veiko Kaup, kes on ka ehitusettevõtja, aitas ilusa hotelli valmis ehitada ning nüüd käib põhitöö kõrvalt üsna tihti kojamehe, baarmeni või administraatorina abis. Foto: Aivar Kullamaa

Daire abikaasa Veiko Kaup, kes on ka ehitusettevõtja, aitas ilusa hotelli valmis ehitada ning nüüd käib põhitöö kõrvalt üsna tihti kojamehe, baarmeni või administraatorina abis. “Kuna Veiko töövaldkond on teine, siis talle väga meeldib suhelda toredate inimestega ning seda saab teha kõige mõnusamalt baaris külalistega vesteldes,” märgib abikaasa.

Väikelinnas hotelli pidades tuleb olla loominguline ja leida lahendusi, kuidas saada madalhooajal maja täis nii sündmusteks kui müüa samal ajal välja ka ööbimiskohad.

Kes külastavad madalhooajal Old Hapsal Hotel'it ning kuidas Daire Kaup on saanud erinevate ettevõtete juhtkonnad oma klientideks, saab kuulata podcastist "Võitjate põlvkonnad".

Lisaks räägime, miks on stressivabam luua ise pereettevõte kui töötada keskastmejuhina suurettevõttes ning miks eelistatakse tihti pererestorane teistele restoranidele.

Saadet juhib Jana Palm.

