Hotellide ja restoranide esindaja: raha hoitakse kokku, oleme tuleviku suhtes ärevad Ettevõtted hoiavad kulusid kokku, vähem toimub sündmusi ja lauad neil kaetakse vähem rikkalikult, inimestel kulub üha rohkem raha muuks ega jää enam eriti reisimiseks, loetles sektori muresid hotellide ja restoranide liidu juht Külli Kraner.

Toidulauad kaetakse vähem rikkalikult, vähem toimub sündmusi ja seminare. Paistab hästi välja, et ettevõtted hoiavad raha kokku, rääkis hotellide ja restoranide liidu juht Külli Kraner.

Foto: Liis Treimann

“Väga-väga ootame suvehooaega,” ütles Kraner Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis. “Tallinnas on suvel palju suursündmusi, aga samas ülejäänud Eestis ei paista neid nii palju tulevat,” märkis ta.

Senised madalhooaja kuud on olnud Kraneri sõnul rasked, mistõttu jäädakse tänavu ilmselt eelmise aasta tulemustele alla. Näiteks hotellides küll aprillis täituvus kasvas, kuid keskmine toa hind langes. Seega on küll kasvanud käibed, kuid kasumlikkust pole lisandunud.

Lisaks näeb Kraner, et 1. juulil ees ootavat käibemaksutõusu ei ole võimalik enam lisada kliendile lõpphinda ning see teeb ettevõtjaid ärevaks. “Näiteks saartele reisimine on üha kulukam ja see hakkab järjest kajastuma ka hotellihindades, ei ole võimalik hinda nii palju korrigeerida, kui on sisendhindade kasv,” ütles ta.

Samas rääkis Kraner, kuidas on paranenud seis Soome ja Läti turistide Eestisse reisimisega.