Tagasi 11.04.25, 08:47 Hotellid läbisid kehva märtsi Märtsikuu oli Eesti majutussektorile kehv, mistõttu ettevaade suvele on ettevaatlik, ütles Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Külli Kraner.

Foto: Liis Treimann

Kraner rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et kuigi turistide arv on näidanud vahepeal kasvu, siis sellest olenemata ei saa öelda, et majutusettevõtjate olukord oleks paranenud.

Küll aga märkis Kraner, et mingil määral rõõmu toob Rootsi turistide arvu kasv.

Külli Kranerit intervjueeris Janno Riispapp.