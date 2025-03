Tagasi 07.03.25, 11:47 Investeering, mida ei kõiguta ei Trump ega Putin Oma enam kui 23aastase investorikarjääri jooksul olen veendunud, et mistahes kriiside ajal säilitavad oma väärtuse kõige paremini meie meelekindlus, teadmised, tutvused ja selge strateegia. Just seda pakub väärtpaber sümboliga IF25 – InvesteerimisFestivali pääse.

InvesteerimisFestivalil käsitletakse teemasid alates aktsiatest ja kinnisvarast kuni edulugude ja makromajanduseni. Foto: Simo Sepp

See on mõeldud olema Nassim Nicholas Talebi antihapruse kontseptsiooni kehastus – mitte lihtsalt vastupidavus kriisidele, vaid võime neist tugevamana väljuda. Tunnustatud riskianalüütiku Talebiga olen ka isiklikult kohtunud ning tema raamatu “Oma nahk mängus” Eestis kirjastanud. Talebi sõnul ei piisa edukaks toimetulekuks vaid stabiilsusest – tõeline edu peitub võimes kriisidest õppida ja neist kasu lõigata.

Makrost vaimse tasakaaluni

Äsja saime investeerimiskogukonna helgemate peadega valmis programmi ja esinejate nimistu, mis peaks hoobilt lahendama neli suurt probleemi: kuidas orienteeruda investeeringute miiniväljal ajal, mil Valges Majas istub Trump ja Kremlis Putin, kuidas tagada enda ja oma pere jõukuse säilimine üle põlvkondade, kuidas leida raha või investeerimist väärt ideid ning kuidas selle kõige juures säilitada vaimne tasakaal.

Just investeerimiskogukonna parimate teadmiste kontsentraat ja kogu investeerimisskeenet liitev koostöö on teinud juba 11. korda toimuvast InvesteerimisFestivalist üle-euroopalise fenomeni, mida on käinud uudistamas meediamajad Soomest Sloveeniani.

InvesteerimisFestivali esinejad üldjuhul tutvustamist ei vaja. Elu on aga näidanud, et lisaks lavalaudadelt kõlavale tarkusele kuuleb just omavahelistes vestlustes investeerimislugusid, mida ei kuule kusagilt mujalt. Seda silmas pidades oleme praktilisele võrgustumisele ja töötubadele pannud rohkem rõhku kui kunagi varem.

Festivali eesmärk on viia kokku ideed, raha ja projektid ning seda ametliku programmi osana. Foto: Simo Sepp

Teame, et festivalil on alus pandud lugematule hulgale edukatele investeeringutele ja ettevõtmistele.

Soovitan soojalt – vaid ligikaudu ühe Apple’i aktsia hinna eest on sul võimalik veeta kolm päeva parimas seltskonnas ja anda oma panus Eesti investorkogukonna fenomenaalsesse eduloosse.

Kohesteks dividendideks on viis toidukorda, mis sisalduvad juba pääsme hinnas.